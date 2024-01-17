В Экономическом университете объявлен "Год зеленого UNEC"

БАКУ /Trend/ - Учитывая, что 2024 год объявлен Президентом Ильхамом Алиевым «Годом солидарности во имя зеленого мира», в Азербайджанском государственном экономическом университете этот год объявлен «Годом зеленого UNEC».

В целях обсуждения Плана мероприятий, предусмотренных для осуществления в рамках «Года зеленого UNEC», ректор UNEC профессор Адалат Мурадов встретился с руководителями соответствующих структур и студенческих организаций. После обсуждений и выдвижения новых предложений был утвержден План мероприятий, включающий около 30 различных мероприятий по 6 целям. Также «Зеленый логотип UNEC» был признан символом «Зеленого года UNEC».