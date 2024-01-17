Выписка электронных рецептов в Азербайджане коснется не всех пациентов

БАКУ /Trend/ - Выписка электронных рецептов не будет распространяться на лиц, которым государство бесплатно предоставляет лекарственные препараты.

Как сообщает Trend, об этом в официальном аккаунте министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram сказал начальник отдела издания электронных стандартов и классификаций в сфере здравоохранения Центра информатизации здравоохранения Кябутар Мовсумлу.

По его словам, лица, имеющие право на получение медикаментов на безвозмездных условиях, или их законные представители должны обратиться в поликлинику по месту жительства и предоставить основные документы, подтверждающие это право.

"Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется через аптечные пункты государственных лечебно-профилактических учреждений. Перечень государственных лечебно-профилактических учреждений, имеющих право выписывать бесплатные рецепты на лекарства, утверждается министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. В одном бесплатном рецепте прописывается только одно лекарство", - сказал он.

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