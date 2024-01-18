Пожар в общежитии в Сумгайыте локализован (ФОТО) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пожар, возникший в здании общежития, расположенном в 22-м районе города Сумгайыт, был локализован благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Отметим, что 17.01.2023 года около 22:50 к месту пожара, возникшего в общежитии Сумгаитского государственного технического колледжа, немедленно были привлечены 3 бригады Станции скорой медицинской помощи Сумгаитского медицинского центра.

Сообщается, что человек 1954 года рождения (мужчина) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с диагнозом "Токсическое действие других газов".

"1981 года рождения (мужчины) и 1961 года рождения (женщины) оказана помощь на месте с диагнозом "Токсическое действие других газов". Их состояние удовлетворительное.

На месте обратились 2 женщины с диагнозом «острая реакция на стресс».

В настоящее время на месте происшествия находятся бригады", - говорится в сообщении.