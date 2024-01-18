В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:58)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам.

Как сообщает в четверг Trend, с данным предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике выступил председатель данного комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что по действующему законодательству продолжительность этого отпуска составляет 126 дней.

"Предлагаем довести этот срок до 140 дней", - сказал Гулиев.

Отметим, что сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике. На заседании было сказано, что в ходе осенней сессии были рассмотрены в комитете, рекомендованы и приняты на пленарном заседании Милли Меджлиса изменения в Трудовой кодекс и законы Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях", "О социальной службе", "О социальном страховании", "О страховании от безработицы", "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе", "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" и т.д.

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