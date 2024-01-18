В Азербайджане пересматривается законопроект "О репродуктивном здоровье" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Идет работа по подготовке законопроекта "О репродуктивном здоровье".

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

"Мы ожидаем, что в ходе весенней сессии этот закон поступит в Милли Меджлис и мы приступим к его обсуждению. Принятие данного закона ожидается и гражданами. Проводится серьезная работа по его подготовке, принимаются предложения различных сторон, устраняются недочеты", - добавил он.

Отметим, что сегодня состоялось первое в текущем году заседание комитета Милли Меджлиса по здравоохранению. В повестку заседания были включены два вопроса - отчет о проделанной работе в период осенней сессии 2023 года и проект плана работы на весеннюю сессию 2024 года. Было подчеркнуто, что за отчетный период проведены пять заседаний комитета, рассмотрены шесть вопросов.

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