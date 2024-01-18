Руководители религиозных конфессий Азербайджана приняли совместное заявление по поводу президентских выборов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане приняли совместное заявление в связи с внеочередными президентскими выборами, сообщает в четверг Trend.

В заявлении говорится: "Мы, верующие Азербайджана – представители мусульманской, христианской и еврейской религиозных общин, независимо от национальной принадлежности, считаем своим гражданским долгом собраться вместе в связи с важным событием в общественно-политической жизни нашей страны – президентскими выборами и заявить следующее. Азербайджан находится на пороге важного политического события. Азербайджанский народ, полностью восстановивший историческую справедливость и территориальную целостность в Отечественной войне, суверенитет победой в Ханкенди, готовится к внеочередным президентским выборам 7 февраля 2024 года в плоскости новых политических реалий. Эти выборы имеют особое значение, историческую ценность как первые в истории нашей независимости выборы, которые будут проведены на всей территории Азербайджанской Республики. Нашему народу представилась возможность принять участие в очередных выборах и проявить независимую волю. Президент Ильхам Алиев, исполнивший заветы великого лидера, обещания, данные азербайджанскому народу, занимает особое место в сердце каждого азербайджанца благодаря историческим победам, которые он подарил нашему народу. Воистину, лидеры, возвысившие Родину, написавшие историю, с честью выполнившие свою миссию по спасению, занимают особое место в сердце нации. Архитектор новейшей истории Азербайджана, полководец-победитель, наш победоносный Верховный главнокомандующий, спасший страну от длительной оккупации и сепаратизма, заслужил безграничную любовь, глубокое доверие и благодарность каждого азербайджанца. Наш народ, сплотившийся вокруг Президента Ильхама Алиева, заявившего, что "Карабах -это Азербайджан!", с благословения Всевышнего и благодаря настойчивости и воле Верховного главнокомандующего, отваге нашей армии заставил врага капитулировать. То, что у народа есть такой лидер, поднявший наш благословенный трехцветный флаг в Карабахе и на всех освобожденных от оккупации территориях, является неоценимой благодатью, подаренной нам Всевышним. Президент Ильхам Алиев навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана. Сегодня сердце каждого переполняют особая гордость и благодарность за возвращение города Шуша, Ханкенди, Ходжалы. Можно без преувеличения сказать, что азербайджанский народ достиг того, чего добивался на протяжении десятилетий, добился восстановления справедливости как нация и государство. В настоящее время на освобожденных от оккупации землях в рамках программы "Большого возвращения" ведутся масштабные строительные работы, возрождается жизнь, устраняются тяжелые последствия армянского вандализма. В течение 2003-2023 годов в Азербайджане были построены и отремонтированы сотни исторических мечетей и других святынь, а также церквей и синагог. Построенные по поручению Президента Ильхама Алиева мечеть "Гейдар", реконструированные мечети "Биби-Эйбат", "Тезепир", "Аждарбей" в Баку, "Имамзаде" в Гяндже, "Джума" в Шамахы, "Юхары Говхар Ага" в Шуше и др. входят в число жемчужин исламской культуры. В настоящее время в освобожденных от оккупации городах и селах продолжается восстановление исторических мечетей, а также строительство новых религиозных очагов. Всем религиозным конфессиям и общинам, действующим в стране, из государственного бюджета ежегодно выделяются средства на сумму в миллионы манатов, оказывается помощь для улучшения материального обеспечения религиозных деятелей. Объявление Баку в 2009 году, Нахчывана в 2018 году и города Шуша в 2024 году "Столицей исламской культуры" показывает авторитет нашей страны в исламском мире. Беспрецедентные заслуги перед Родиной и народом полководца-победителя, мудрого главы государства Ильхама Алиева, восстановившего территориальную целостность страны, положившего конец карабахской проблеме, вставшего на защиту национальных ценностей и духовного наследия, отомстившего за шехидов Первой и Второй Карабахских войн, 20 Января и Ходжалы, и одержавшего историческую победу над врагом, налицо. Призываем каждого принять активное участие во внеочередных президентских выборах, имеющих важное значение для нашего Азербайджана и народа, сделать правильный выбор во имя нашего будущего, проголосовать за самого достойного кандидата – главу государства Ильхама Алиева. Пусть благодать и милосердие Всемогущего Творца всегда пребудут над азербайджанским народом и государством! Аминь!"

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа

Милих Евдаев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане

Архимандрит Алексий (Никоноров), секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

Александр Шаровский, руководитель Общины европейских евреев в Баку

Роберт Мобили, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины».

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