Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 20 января – в День всенародной скорби – коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) почтил в Аллее шехидов светлую память шехидов 20 Января, передает в субботу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Руководство и коллектив AZAL возложили гвоздики на могилы отважных сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость страны.

События 20 Января являются одним из самых трагичных дней в современной истории страны, а также героической страницей азербайджанского народа. Этот день, являющийся символом патриотизма, навсегда останется в памяти каждого азербайджанца.