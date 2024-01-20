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Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 20 января 2024 14:59 (UTC +04:00)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 20 января – в День всенародной скорби – коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) почтил в Аллее шехидов светлую память шехидов 20 Января, передает в субботу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Руководство и коллектив AZAL возложили гвоздики на могилы отважных сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость страны.

События 20 Января являются одним из самых трагичных дней в современной истории страны, а также героической страницей азербайджанского народа. Этот день, являющийся символом патриотизма, навсегда останется в памяти каждого азербайджанца.

Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
Коллектив AZAL посетил Аллею шехидов (ФОТО)
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