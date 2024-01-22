Принимаются необходимые меры для обеспечения участия военнослужащих в голосовании - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Личный состав азербайджанской армии будет голосовать на президентских выборах 7 февраля на закрытых избирательных участках, созданных в воинских частях и учреждениях министерства обороны.

Как сообщает Trend, об этом сайту Seçki-2024 сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что на всех участках, которые будут действовать в воинских частях и учреждениях минобороны, принимаются необходимые меры для обеспечения прозрачности процесса голосования.

Учитывая, что некоторые военнослужащие будут голосовать впервые, в воинских частях проводятся просветительские мероприятия.

Как и на всех избирательных участках по всей стране, будут созданы все условия и благоприятная среда для свободного обеспечения прав личного состава азербайджанской армии в избирательном процессе.

Для обеспечения участия в голосовании избирателей в подразделениях, несущих боевое дежурство в горных районах со сложным рельефом, будут использоваться переносные урны для голосования, отметили в министерстве.

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