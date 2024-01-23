Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 23 января 2024 11:27 (UTC +04:00)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сегодня перед зданием полной средней школой № 8 имени Моллы Панаха Вагифа в городе Гянджа был убит ученик данной школы в результате нанесения ему ножевого ранения.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как отмечается, сотрудники прокуратуры в настоящее время осматривают место происшествия и предпринимают другие необходимые действия.

По фактам в прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Прокуратурой и сотрудниками полиции проводятся срочные следственно-оперативные мероприятия с целью установления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступного деяния.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах следствия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
В Гяндже ученик скончался от ножевого ранения (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости