Задержан 17-летний подросток, нанесший ножевые ранения школьнику в Гяндже (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Задержан 17-летний подросток, нанесший ножевые ранения школьнику в Гяндже.

Как сообщил во вторник Trend главный инспектор Гянджинского регионального отдела пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в Главное управление полиции города Гянджи поступила информация о том, что житель города Р. Рагимов (2007 года рождения), получил ранение режущим инструментом и скончался от полученной травмы.

"На место прибыли сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и городской прокуратуры и провели соответствующие расследования. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении убийства Ф.Шабанов (2007 года рождения), был задержан и передан следствию. Расследование по данному факту продолжается", - говорится в сообщении.

11:27 (GMT+4)

БАКУ/Trend/ - Сегодня перед зданием полной средней школой № 8 имени Моллы Панаха Вагифа в городе Гянджа был убит ученик данной школы в результате нанесения ему ножевого ранения.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как отмечается, сотрудники прокуратуры в настоящее время осматривают место происшествия и предпринимают другие необходимые действия.

По фактам в прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Прокуратурой и сотрудниками полиции проводятся срочные следственно-оперативные мероприятия с целью установления и задержания лица, подозреваемого в совершении преступного деяния.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о результатах следствия.