Никакое решение, или резолюция не могут повлиять на волю азербайджанского народа - Хиджран Гусейнова

БАКУ/Trend/ - Никакое решение, резолюция, или заявление не могут повлиять на волю азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей председатель комитета Хиджран Гусейнова.

По ее словам, нет оснований оспаривать полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Никакое решение, резолюция, заявление не могут повлиять на волю азербайджанского народа. Мы являемся независимым государством и проводим независимую политику. Эта позиция в отношении Азербайджана не может быть принята. Чем скорее эти институты поймут, что с Азербайджаном нельзя разговаривать на языке давления, тем лучше", - добавила она.

Отметим, что на первом заседании начавшейся 22 января зимней сессии ПАСЕ было предложено оспорить полномочия азербайджанской делегации.

Данное предложение немецкого депутата Франка Швабе было поддержано и направлено в Мониторинговый комитет для принятия решения.

Азербайджанская делегация приняла участие в прошедших 22 января заседаниях, однако ее право голоса было ограничено. В качестве основной причины было указано, что азербайджанская сторона якобы "не разрешила в 2023 году посещение "Лачинского коридора" и мониторинг ситуации в Карабахе, а также встречу с азербайджанскими "политзаключенными"".

Хотя немецкий депутат и его коллеги, поддержавшие эту инициативу, пытались объяснить данный вопрос правами человека, ясно, что это никак не связано с этим.

Произошедшее - это попытка мести Азербайджану, который восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

То, что Азербайджан после 30 лет обсуждений, проводившихся на различных платформах, в том числе на уровне ПАСЕ, и так и оставшихся лишь на бумаге резолюций, самостоятельно обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет, пришлось не по душе многим странам, международным организациям, в том числе Совету Европы и ПАСЕ.

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