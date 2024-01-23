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В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)

Общество Материалы 23 января 2024 13:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, с участием уполномоченных должностных лиц министерства обороны и представителей соответствующих государственных структур в Азербайджанской армии проведено распределение призывников по воинским частям.

Об этом во вторник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Отмечается, что процесс распределения призывников по воинским частям проведен в электронном формате посредством специальной компьютерной программы.

Распределение призывников осуществлено в соответствии с их специальностью, с учетом их физической подготовки, состава семьи и экстерриториального принципа.

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В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)
В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)
В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)
В Азербайджане осуществлено распределение призывников по воинским частям (ФОТО)
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