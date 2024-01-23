На заводе миноборонпрома Азербайджана прогремел взрыв, 3 раненых

БАКУ /Trend/ - На заводе министерства оборонной промышленности в Ширване произошел взрыв.

Как сообщили Trend в Ширванской городской прокуратуре, по факту взрыва проводится расследование.

Отмечено, что 23 января около 15:00 в Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на подведомственном министерству оборонной промышленности ООО "Ширванский завод "Араз".

В ходе предварительного расследования установлено, что в результате взрыва 3 человека - Бабаев Эльчин Джахангир оглу, 1992 года рождения, Мурадов Исмаил Интигам оглу, 2001 года рождения, и Иманов Мухаммед Ильхам оглу, 1999 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и выполняются другие необходимые процессуальные действия.

Предполагается, что инцидент произошел в одном из цехов завода в результате разрыва 120-мм снаряда от удара молотком.

По данному факту в Ширванской городской прокуратуре ведется расследование. Будет предоставлена дополнительная информация.

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