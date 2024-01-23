В Азербайджане утверждены новые критериальные показатели основных средств особого значения

БАКУ /Trend/ - "Критериальные показатели основных средств (фондов) особого значения" утверждены в новой редакции.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно постановлению, критериальными показателями основных средств (фондов) особого значения являются:

- основные фонды, в которых хранятся резервы экологического, оборонного назначения, национальной безопасности, чрезвычайных ситуаций, оборонно-промышленного, противопожарного и гражданской обороны, государственного и мобилизационного назначения, а также здания, находящиеся на балансе центральных и местных органов исполнительной власти, бюджетных организаций и юридических лиц государственной собственности, включая их структурные элементы и другое недвижимое имущество (начальная стоимость которых составляет более 500 тысяч манатов).

Сооружения и их структурные компоненты:

- мосты, тоннели, порты всех типов, включая аэродромы, взлетно-посадочные полосы и поворотные круги (независимо от стоимости);

- специальные радиотелевизионные вышки, устройства связи и спутники (независимо от стоимости);

- автомобильные и железные дороги (начальная стоимость которых свыше 500 тыс. манатов);

- прочие сооружения (начальная стоимость которых свыше 500 тыс. манатов);

- электрические, метро и железнодорожные станции (независимо от стоимости);

- передающие устройства и их структурные компоненты - электропровода напряжением свыше 220 кВт, газопроводы, водопроводы и канализационные трубопроводы, трубопроводы для нефти и нефтепродуктов (начальная стоимость - свыше 500 тыс. манатов);

- машины и оборудование (начальная стоимость - свыше 500 тыс. манатов).

- все виды транспортных средств (начальная стоимость - свыше 1 млн манатов).

- все виды основных средств (фондов), стоимость драгоценных металлов в составе которых превышает 50 тыс. манатов.

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