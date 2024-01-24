В воинских частях азербайджанской армии продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны Азербайджана планом подготовки на 2024 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В связи с процессом подготовки к новому учебному периоду в воинских частях проводится строевой смотр, проверяются материально-учебные базы, тренировочные городки, боевая техника и вооружение, а также оснащение личного состава.

Кроме того, проверяются выполнение требований руководящих и других нормативных документов, наличие и использование учебных пособий", - говорится в сообщении ведомства.

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