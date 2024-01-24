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В связи с президентскими выборами в Азербайджане будет напечатано более 6,5 миллионов избирательных бюллетеней - председатель ЦИК

Общество Материалы 24 января 2024 12:33 (UTC +04:00)
В связи с президентскими выборами в Азербайджане будет напечатано более 6,5 миллионов избирательных бюллетеней - председатель ЦИК

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане планируется напечатать 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеня.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Secki-2024.az, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что требования к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней определены решением ЦИК в соответствии с Избирательным кодексом.

"По мере печати избирательные бюллетени будут выдаваться ЦИК окружным избирательным комиссиям, а из окружных избирательных комиссий - в участковые избирательные комиссии в порядке и по срокам, соответствующим требованиям законодательства", - добавил М.Панахов.

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