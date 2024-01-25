Культурно-гуманитарные связи являются локомотивом отношений между Азербайджаном и Узбекистаном - посол

БАКУ /Trend/ - Культурно-гуманитарные связи между Азербайджаном и Узбекистаном являются локомотивом нашего сотрудничества.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов в ходе мероприятия, посвященного дням науки и культуры Узбекистана в Азербайджане.

"Меня сегодня переполняет чувство радости, что по распоряжению президента Узбекистана, в январе этого года, мы проводим Дни науки и культуры Узбекистана в Азербайджане. Без преувеличения хочу сказать, что данное решение является знаком большого уважения и любви, которые наш глава государства и в целом узбекский народ питает к братскому азербайджанскому народу", - отметил он.

Он упомянул, что на встрече в ноябре прошлого года в Баку, лидеры обеих стран объявили 2024 год "Годом интенсивного развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений", и проходящие Дни науки и культуры Узбекистана в Баку дали начало серии мероприятий, которые пройдут в течение всего текущего года.

"Это весьма логично, с точки зрения того, что год интенсивного развития наших братских связей, надо начать именно с культуры, гуманитарных связей, что является локомотивом наших отношений", - подчеркнул посол.

Бахром Ашрафханов также отметил, что Азербайджан поддержал инициативу Узбекистана избрать Самарканд местом проведения 43-й сессии ЮНЕСКО, которая с 1985 года никогда не проходила за пределами Парижа.

"Мы благодарны Азербайджану и всем остальным странам ЮНЕСКО за поддержку Узбекистана в его инициативах", - добавил посол.

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