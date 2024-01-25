Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду в воинских частях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проверил ход подготовки к новому учебному периоду.

Об этом Trend сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

Было доложено, что в связи с процессом подготовки в воинских частях проводится строевой смотр, в подразделениях и тренировочных городках совершенствуется материально-техническая и учебная база, проверяется исправность боевой техники и вооружения, а также наличие обеспечения.

Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом «Курса подготовки гизирей».

Было отмечено, что в ходе занятий основное внимание уделяется повышению знаний и навыков курсантов, обучению правилам надлежащей эксплуатации и эффективного применения современного оружия, техники, а также других боевых средств, имеющихся в арсенале армии.

Встретившись с личным составом в воинских частях, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил его боевую и морально-психологическую готовность, пожелал военнослужащим успехов в новом учебном периоде.

Доведя до личного состава требования и указания министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в связи с началом нового учебного периода, начальник Генерального штаба дал поручения по эффективной организации мероприятий по боевой и физической подготовке, а также дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих.

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