В 2023 году в Азербайджане 91 человеку присвоено звание ветерана труда (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 2023 год было присвоено звание и вручены удостоверения ветерана труда 91 человеку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"В 2023 году региональными филиалами агентства и бакинскими центрами DOST были подготовлены и вручены 2 714 удостоверений "Член семьи шехида". Процесс вручения удостоверений членам семей шехидов продолжается", - отметил В.Бехбудов.

По его словам, созданный в агентстве отдел по работе с семьями шехидов и лицами, получившими инвалидность в результате войны, обеспечивает более оперативное обслуживание граждан данной категории.

"С целью повышения уровня предоставляемых социальных услуг и обеспечения их доступности и удобства, отделом осуществляются мероприятия по заботе об участниках Отечественной войны и семьях шехидов, обеспечению их жилищно-бытовыми, реабилитационными (автомобильными) средствами, удостоверениями "Член семьи шехида", санаторно-курортными путевками, оказанию помощи в решении проблем психосоциальной поддержки, повышению профессионально-трудовой занятости, созданию условий для расширения деятельности в социальной сфере, оказанию социально-правовой помощи.

В прошлом году в отдел поступило около 900 обращений", - добавил В.Бехбудов.

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