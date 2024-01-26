Лечение за рубежом от A-QROUP

БАКУ /Trend/ - СК A-QROUP предоставляет своим Застрахованным услуги лучших клиник не только в Азербайджане, но и за его пределами.

B 2023 годe A-Qroup организовала и оплатила лечение своих Застрахованных за рубежом на сумму свыше 50000 ман. Страховыми случаями являлись: хирургические вмешательства, медицинское обследование, а также лечение пациентов. Застрахованные проходили обследование и лечение в лучших клиниках Турции, Германии, России, Израиля и Ирана.

Для многих из них впереди еще месяцы лечения. A-Qroup желает каждому из них скорейшего выздоровления, любит и верит, что все завершится благополучно!

Напомним, СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 28 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования.