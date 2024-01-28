Азербайджанцы заглушили голос армянских провокаторов в Тбилиси (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Армянская диаспора потерпела провал в Тбилиси, в то время как азербайджанцы организовали в тот же день грандиозный митинг, и выразили позицию Азербайджана касательно предвзятой позиции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Так, представители армянской диаспоры попыталась организовать акцию перед представительством ЕС в Тбилиси. Однако, в «мероприятии» появились всего 15-20 человек, и они сами являются организаторами этого протеста.

При этом в Тбилиси состоялось грандиозное шествие азербайджанцев, где приняли участие 200 человек.

Наши соотечественники, проживающие в Грузии, выразили протест против ПАСЕ, которая считает себя колыбелью демократии, защитником прав и свобод человека. По инициативе «Азербайджанского дома» они провели перед тбилисским офисом Европейского Союза (ЕС) акцию с требованиями «Конец дискриминации и двойным стандартам!», «Справедливость для Ходжалы!». Участники акции скандировали лозунги «Конец армянскому террору!», «Конец экологическому террору!» и др.

Участники акции выступили против предвзятого отношения и решений европейских организаций против Азербайджана.