Председатель правления ЗАО «AzerGold» провел первую встречу с победителем третьего конкурса «Yüksəliş»

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провел первую встречу с одним из победителей третьего конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») Вугаром Мамедовым в рамках программы наставничества проекта.

Поздравив его с победой в конкурсе, З.Ибрагимов отметил, что с вовлечением В.Мамедова в практическую деятельность будет заложена основа для развития имеющегося у него потенциала, оказана необходимая поддержка в повышении профессиональных навыков, знаний и опыта в области управления. Как один из руководителей проекта, председатель Правления ЗАО «AzerGold» подчеркнул, что на основе годового индивидуального плана развития он будет тесно сотрудничать с победителем конкурса, делиться с ним своим опытом и, таким образом, помогать ему раскрыть свой потенциал.

На Встрече З.Ибрагимов проинформировал В.Мамедова о деятельности Акционерного Общества, поведал о проектах, реализуемых для развития горнодобывающей отрасли страны, затронул особые и сложные аспекты данной сферы, рассказал о геологических, металлургических, горнодобывающих и других аспектах.

Председатель Правления довел до внимания, что ранее в рамках программы наставничества было налажено достаточно продуктивное сотрудничество с победителями первого и второго конкурсов «Восхождение» Назимом Новрузовым и Али Ахмедовым соответственно. Также было отмечено, что в соответствии с политикой, проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по продвижению талантливой молодежи в сфере управления, Али Ахмедов был назначен советником в ЗАО «AzerGold», а Ильяс Исмаиллы – заместителем начальника отдела Стратегического планирования и управления проектами.

Победитель конкурса Вугар Мамедов выразил искреннюю благодарность за условия, созданные для его саморазвития благодаря изучению личного опыта председателя Правления Акционерного Общества в рамках программы наставничества третьего конкурса «Yüksəliş», и за теплый прием. Он добавил, что на протяжении всей программы будет стараться максимально использовать рекомендации руководителя.

Напомним, что конкурс «Yüksəliş» («Восхождение») был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального стадий. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на 1 год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 25 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, четвертого по счету конкурса «Восхождение».