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В Азербайджане госпитализирован подросток, совершивший неэтичные действия в отношении граждан

Общество Материалы 29 января 2024 14:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане госпитализирован подросток, совершивший неэтичные действия в отношении граждан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане госпитализировано лицо, совершившее неэтичные действия в отношении граждан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев.

Он отметил, что несовершеннолетнего А.Д. пригласили в отделение полиции вместе с родителем и провели расследование.

"В сопровождении родителя он был направлен в больницу с учетом состояния его здоровья", - отметил Н.Алиев.

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