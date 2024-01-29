В Азербайджане госпитализирован подросток, совершивший неэтичные действия в отношении граждан (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:28)

БАКУ /Trend/ - Госпитализировано лицо, совершившее неэтичные действия в отношении граждан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев.

Он отметил, что несовершеннолетнего А.Д. пригласили в отделение полиции вместе с родителем и провели разбирательство.

"В сопровождении родителя он был направлен в больницу с учетом состояния его здоровья", - сказал сотрудник пресс-службы МВД.

Соответствующие меры принимались в отношении данного лица и ранее, добавил он.

Отметим, что в соцсетях распространилось видео в связи с неэтичными действиями упомянутого лица в отношении граждан.

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