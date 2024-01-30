В Азербайджане названо число лиц, которым в прошлом году была присвоена инвалидность

БАКУ /Trend/ - Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2023 году 50,7 тысячи человек была присвоена инвалидность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

Было подчеркнуто, что реформы в области оценки инвалидности, соответствующие прогрессивному мировому опыту, были продолжены и в 2023 году.

Было отмечено, что количество новых критериев, применяемых в этой сфере с 1 июля 2022 года, в прошлом году было увеличено до 617. Также по ряду критериев увеличены процент нарушений функций организма и сроки инвалидности.

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