В Азербайджане названо число лиц, получивших повторную инвалидность в 2023 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане повторную инвалидность получили 25 526 человек, а в отношении 25 200 лиц была назначена первичная инвалидность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

Он отметил, что основное место при назначении инвалидности занимают глазные и психические заболевания.

"Из 50 726 назначений инвалидности 24 процента были назначены из-за 80-100 процентов нарушений функций организма. Ранее инвалидность по первой группе составляла шесть процентов", - подчеркнул А.Байрамов.

Отметим, что Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2023 году была назначена инвалидность 50,7 тысячи лицам. Также по ряду критериев увеличены процент нарушений функций организма и сроки инвалидности.

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