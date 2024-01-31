В Центральном Таможенном Госпитале состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников таможни

БАКУ/Trend/ -30 января 2024 года в Центральном Таможенном Госпитале состоялось мероприятие, посвященное 32-летию со дня образования Государственного Таможенного Комитета – профессиональному празднику работников таможни. В мероприятии приняли участие начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов, советник председателя Государственного Таможенного Комитета Аскер Мамедов, заместители начальника Управления Медицинской Службы к.м.н, доцент Исмаил Эфендиев, Шахлар Миргасым, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, сотрудники Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики. Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов выступил со вступительной речью и поздравил всех таможенников с профессиональным праздником, а также сотрудников Государственного Таможенного Комитета. награжденных Президентом Азербайджанской Республики специальными званиями и медалями.

Начальник Управления Джейхун Мамедов отметил, что после восстановления независимости Азербайджана одной из актуальных задач в сфере государственного строительства стала защита экономических интересов страны, эффективная экономическая деятельность и создание системы государственного контроля за экспортно-импортными операциями, обеспечение экономической безопасности границ. Одной из главных задач стало создание и формирование национальной таможенной службы в короткий период времени. Учрежденный 30 января 1992 года – вскоре после восстановления независимости Азербайджана, Государственный Таможенный Комитет вступил на путь динамичного развития в результате дальновидной политики и коренных реформ, осуществленных Великим лидером Гейдаром Алиевым.

Аскер Мамедов рассказал о пути развития Государственного Таможенного Комитета с момента его создания до настоящего времени, отметил, что достойный преемник Великого лидера Гейдара Алиева, господин Президент Ильхам Алиев постоянно уделяет внимание совершенствованию и модернизации таможенной работы в Азербайджане. Сегодня мы являемся живыми свидетелями увеличения количества электронных услуг и применения информационно-коммуникационных технологий в таможенной службе. Все эти реформы играют важную роль в повышении культуры обслуживания в таможенных органах и упрощении процедур международной торговли.

В завершение своего выступления советник председателя Государственного Таможенного Комитета Аскер Мамедов поздравил весь коллектив Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя с профессиональным праздником, высоко оценил упорный труд всего медицинского персонала и большие успехи как в период пандемии COVID-19, так и в настоящее время.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Фарид Абилов поздравил таможенников с профессиональным праздником, дал подробную информацию о статистике оказания медицинских услуг сотрудникам таможни и членам их семей в Центральном Таможенном Госпитале, а также о проделанной работе в связи с открытием и вводом в эксплуатацию нового административного здания Центрального Таможенного Госпиталя.

Заведующая отделом Организации Административного Управления УМС ГТК Минура Агаева довела до сведения участников приказы о награждении сотрудников таможни, отличившихся на службе.

В завершение мероприятия выступили и выразили свои искренние поздравления начальник Технико-хозяйственного отдела Центрального Таможенного Госпиталя Парвиз Садыгов, заведующая отделом Обслуживания Пациентов Гульшан Иманова и заведующий отделением Кардиологии Ильгар Тахироглу.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о новых проектах, реализованных Государственным Таможенным Комитетом в 2023 году, и поздравительное видео врачей Центрального Таможенного Госпиталя.