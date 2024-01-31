Утверждены "Правила эксплуатации железнодорожных переездов" в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила эксплуатации железнодорожных переездов".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Правила устанавливают требования к безопасной эксплуатации железнодорожных переездов на железнодорожном транспорте общего пользования и железнодорожном транспорте необщего пользования.

Условия эксплуатации железнодорожных переездов включают в себя:

- определение требований в связи с железнодорожными переездами, их классификацией и категориями;

- определение требований в связи с сооружениями, оборудованием, содержанием и ремонтом железнодорожных переездов, участками автомобильных дорог, расположенных на границах железнодорожных переездов и подходах к ним, переводом железнодорожных переездов из одной категории в другую, а также обязанностями и организацией деятельности работников, обслуживающих железнодорожные переезды.

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