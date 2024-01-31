В Центре Гейдара Алиева будет поставлена ​​«Опера Но» – образец древнего японского искусства

БАКУ /Trend/ - Театральная школа Хосё, специализирующаяся на 700-летней истории японского театра «Но», представит спектакль «Опера Но» в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Сформированное благодаря взаимному влиянию культур посредством Шелковом пути, «Но» популярен как необычный вид искусства и исполняется во всем мире.

Этот театр в настоящее время считается единственным видом искусства, связанным с традиционными и древними культурами мира, и внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Тип искусства «Но» вдохновляет людей на душевный комфорт, здоровый и счастливый образ жизни.

В «Опере Но» танец будет исполнен под аккомпанемент различных музыкальных инструментов, а также будет раскрыта тайна истинного счастья посредством чтения молитв богине счастья и будет рассказано об изготовлении катаны, которая является «божественным мечом». В спектакле, основанном на традиционных сказках, атрибут пламени символизирует дружбу Японии и Азербайджана.