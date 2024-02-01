Внесены изменения в состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламента).
Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом был вынесен на обсуждение на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.
Согласно изменениям, внесенным в "Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", в новом составе Дисциплинарной комиссии будет представлен депутат Камаледдин Гафаров. Отметим, что депутат Мадер Мусаев, ранее входивший в состав комиссии, скончался.
Согласно проекту, состав Дисциплинарной комиссии, будет выглядеть следующим образом:
1. Агамалы Фазаил Рагим оглу;
2. Гасанов Нурлан Урфан оглу;
3. Гасанова Афет Абиль гызы;
4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы;
5. Ибрагимов Эльдар Реза оглу;
6. Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу;
7. Магамалиев Насиб Мухаммед оглу;
8. Мамедов Хикмет Баба оглу;
9. Мамедов Машхур Шахбаз оглу;
10. Мохбалиев Саттар Сулиддин оглу;
11.Сафаров Низами Абдулла оглу.
Проект был вынесен на голосование и утвержден.
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