Внесены изменения в состав Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламента).

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом был вынесен на обсуждение на первом пленарном заседании весенней сессии парламента.

Согласно изменениям, внесенным в "Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", в новом составе Дисциплинарной комиссии будет представлен депутат Камаледдин Гафаров. Отметим, что депутат Мадер Мусаев, ранее входивший в состав комиссии, скончался.

Согласно проекту, состав Дисциплинарной комиссии, будет выглядеть следующим образом:

1. Агамалы Фазаил Рагим оглу;

2. Гасанов Нурлан Урфан оглу;

3. Гасанова Афет Абиль гызы;

4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы;

5. Ибрагимов Эльдар Реза оглу;

6. Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу;

7. Магамалиев Насиб Мухаммед оглу;

8. Мамедов Хикмет Баба оглу;

9. Мамедов Машхур Шахбаз оглу;

10. Мохбалиев Саттар Сулиддин оглу;

11.Сафаров Низами Абдулла оглу.

Проект был вынесен на голосование и утвержден.

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