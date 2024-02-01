CityNet теперь в магазинах Nar

БАКУ /Trend/ - Nar, который всегда обеспечивает комфорт абонентов, теперь предлагает в своих магазинах услуги интернет-провайдера CityNet. В рамках данного сотрудничества теперь можно получить информацию и подписаться на услуги CityNet в магазинах Nar, расположенных по адресам «Элмляр Академиясы» (ул. Г. Джавида, 48) и «Мемар Аджеми» (ул. Гусейнбала Алиева, 4).

В соответствии со стратегией доступности мобильного оператора, являясь единым центром предоставления различных услуг, магазины Nar позволяют воспользоваться выгодными предложениями и первоклассным обслуживанием.

CityNet – интернет-провайдер, предлагающий высокоскоростной стабильный интернет, услуги фиксированной связи и цифрового телевидения по ценам от 17 манат 99 копеек. Подробнее об услугах, предоставляемых CityNet, можно узнать здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.