Более тысячи камер установлены в избирательных участках Азербайджана - Аллахверян Исмаилов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Более тысячи камер установлены в избирательных участках в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-майор Аллахверян Исмаилов.

"Как вы знаете, внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля 2024 года. В связи с этим событием в нашей госслужбе создана рабочая группа. В эту группу вошли представители министерства цифрового развития и транспорта, Избирательной комиссии нашего Сервисного центра, многих частных учреждений. С первого дня был утвержден план действий рабочей группы, в соответствии с которым мы проводим нашу работу. Таким образом, за очень короткий период времени более 6 000 избирательных участков были оснащены современными информационно-коммуникационными технологиями и стабильным интернетом. Более тысячи камер установлены в избирательных участках. Все представленное в этом году прикладное информационно-технологическое оборудование (видео-, фото- и другое оборудование), включают в себя последние технологические достижения. Эти устройства и оборудование настолько передовые, что мы сможем использовать их в течение ближайших десятилетий", - отметил он.

По его словам, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана осуществляет регулярные проверки и мониторинг информационных систем госструктур и оперативную оценку состояния их информационной безопасности.

"Как ответственное учреждение в этой области мы оказываем всю возможную поддержку всем государственным учреждениям. Наша целью при проверке государственных информационных ресурсов не является выявлять недостатки информбезопасности в отдельных учреждениях и ставить под сомнение знания и навыки специалистов, работающих в этих структурах, а общими усилиями устранить недостатки и обеспечить нашу безопасность", - добавил он

Отметим, что в Баку состоялся III саммит IT-руководителей государственных учреждений, организованный Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. В мероприятии приняли участие более 100 представителей 73 государственных учреждений.

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