В 2023 году ЗАО «AzerGold» удостоили двух премий в области КСО

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» успешно продолжило свою деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО).

В прошлом году ЗАО реализовало проекты в области образования, здравоохранения, микропредпринимательства, аграрного развития, экологии, занятости женщин, вклада в историческое и культурное наследие, а также по другим направлениям.

11 апреля 2023 года в партнерстве с Фондом Гейдара Алиева в Гяндже состоялось официальное открытие Регионального центра аутизма. Также в апреле прошлого года совместно с Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в Дашкесанском районе была проведена выездная акция по офтальмологическому обследованию. А в июле прошлого года совместно с Общественным Объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева и «Bakı Sağlamlıq Mərkəzi» в Дашкесанском районе была организована акция выездного медосмотра. Кроме того, совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса был успешно реализован проект «Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе», совместно с Агентством Аграрных Услуг при Министерстве сельского хозяйства – «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гейгельском районах», совместно с Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения – «Повышение занятости женщин в Дашкесанском районе» и др.

Реализуемые ЗАО проекты в сфере КСО получили высокую оценку и со стороны общественности. Так, за эффективную деятельность по личностному развитию детей с расстройствами аутистического спектра, осуществляемую с 2022 года, Акционерному Обществу в очередной раз была вручена «Национальная премия КСО» и впервые – премия «Друг аутизма».