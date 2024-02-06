Financial Chain Corporation — официальный спонсор юной гимнастки

БАКУ /Trend/ - Financial Chain Corporation продолжает традицию подписания «первых». На этот раз, поддерживая развитие гимнастики в нашей стране, где спорт очень ценится, Компания подписала спонсорский договор с молодой и талантливой гимнасткой Зулейхой Шабановой из “Pro Sport Club”

Согласно договору, Financial Chain Corporation в качестве официального спонсора обеспечит юную гимнастку спортивной одеждой, инвентарем, аксессуарами, сувенирами, а также, при необходимости, финансовыми средствами.

При этом, для участия гимнастки в турнирах и спортивных мероприятиях, проводимых в разных странах, компания взяла на себя расходы на транспорт и проживание, а также медицинскую страховку.

Нет сомнений, что это, в свою очередь, будет способствовать развитию и признанию спортивной деятельности 9-летней Зулейхи как в нашей стране, так и за рубежом.

«Заниматься спортом я начала в 6 лет, гимнастикой занимаюсь уже 3 года, гимнастику люблю», - рассказала юная гимнастка. Зулейха, мечтающая поднять флаг нашей страны на чемпионате мира, уже успела добиться успеха в юном возрасте. В настоящее время талантливая и перспективная гимнастка полностью готовится к турниру, который пройдет в марте в столице страны с участием местных клубов, и к международному турниру, который пройдет в столице Грузии Тбилиси в апреле.

https://f-chain.com/financial-chain-corporation-is-the-official-sponsor-of-the-young-gymnast/