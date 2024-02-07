На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На улицах Баку празднуют победу Ильхама Алиева на президентских выборах.

Как сообщает в среду Trend, видеокадры об этом распространились в социальных сетях.

Так, по улицам Баку прошло автомобильное шествие с флагами Азербайджана.

Отметим, что американская организация "Oracle Advisory Group" объявила результаты "exit-poll" в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. Главный партнер организации Джордж Бирнбаум сообщил, что за Ильхама Алиева проголосовали 93,9 процента избирателей.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

Это IX официальные общенациональные выборы на пост президента Азербайджана. Срок полномочий избранного президента составит 7 лет.

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