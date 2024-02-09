В ЗАО «AzerGold» состоялась очередная акция по сдаче крови

БАКУ /Trend/ - В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась очередная акция по сдаче крови.

Сотрудники ЗАО и его дочерней компании – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» добровольно приняли участие в акции, организованной с целью поддержки детей, страдающих наследственными и приобретенными заболеваниями крови, и увеличения поставляемого им запаса крови.

Сначала врачи-гематологи специальной медицинской бригады Национального центра гематологии и трансфузиологии провели соответствующий медосмотр и проверили состояние здоровья каждого донора, после чего у них была взята кровь. Собранный запас крови будет проверен в лабораторных условиях и использован для лечения детей, страдающих талассемией, гемофилией, а также лейкозом.

Отметим, что и в прошлые годы ЗАО «AzerGold» и его дочерние компании организовывали акции по добровольной сдаче крови. Благодаря подобным благородным акциям, которые проводятся ежегодно, сотрудники Акционерного Общества и его дочерних компаний продолжают оказывать поддержку лечению людей с различными заболеваниями крови.