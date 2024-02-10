В Баку откроются новые учреждения социального обслуживания

БАКУ /Trend/ - Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году планируется открытие новых учреждений социального обслуживания в Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью министерства, в этих учреждениях будут оказываться социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические и другие услуги лицам из уязвимых групп населения, нуждающимся в особом уходе.

Цель - расширение инфраструктуры социального обслуживания, повышение доступности социальных услуг уязвимым группам населения.

Агентство социальных услуг также проводит соответствующие социально-реабилитационные и реинтеграционные работы в учреждениях с целью обеспечения проживания данной категории лиц в окружении семьи.

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