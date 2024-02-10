Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку откроются новые учреждения социального обслуживания

Общество Материалы 10 февраля 2024 12:30 (UTC +04:00)
В Баку откроются новые учреждения социального обслуживания

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Агентством социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в этом году планируется открытие новых учреждений социального обслуживания в Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку.

Как сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью министерства, в этих учреждениях будут оказываться социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические и другие услуги лицам из уязвимых групп населения, нуждающимся в особом уходе.

Цель - расширение инфраструктуры социального обслуживания, повышение доступности социальных услуг уязвимым группам населения.

Агентство социальных услуг также проводит соответствующие социально-реабилитационные и реинтеграционные работы в учреждениях с целью обеспечения проживания данной категории лиц в окружении семьи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости