ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в некоторых избирательных участках (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования в некоторых избирательных участках.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он отметил, что на нескольких избирательных участках были выявлены нарушения, препятствующие определению воли избирателей.

"Аннулированы результаты голосования на избирательном участке №38 Гянджинско-Самух-Геранбойского избирательного округа № 41, на избирательных участках №7 и №27 Гусарского избирательного округа №61, избирательном участке №9 Сальян-Билясувар-Нефтчалинского избирательного округа №65, избирательном участке №2 Сабирабад-Ширванского избирательный округа №68, на избирательных участках №7 и №31 Лянкяранского избирательного округа №77, избирательном участке №6 Гёйчай-Агдашского избирательного округа №92, избирательном участке №2 Бардинского избирательного округа №99, избирательном участке №1 Шекинского городского избирательного округа №114 и избирательного участка №6 Шекинского сельского избирательного округа №115. Комиссии этих избирательных участков были распущены", - отметил он.