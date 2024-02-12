Известный азербайджанский футболист перенес инсульт

БАКУ /Trend/ - Бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев перенес инсульт в минувшие выходные.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Лечение бывшего форварда, помещенного в одну из частных больниц при поддержке АФФА, продолжается в отделении интенсивной терапии.

Сообщается, что его состояние стабильно и в ближайшее время он будет переведен в палату.

Отметим, что Вадим Васильев, забивший 2 гола в 33 играх за сборную Азербайджана, за свою карьеру выступал за клубы "Хазри", "Бакы Фехлеси", "Нефтчи", "Карабах", "Баку", "Олимпик" и "Карван". Он также играл в украинской футбольной лиге, защищая цвета клубов "Медита", "Металлург" (Донецк) и "Таврия".

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