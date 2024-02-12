Завершилась операция, проведенная Джаванширу Гулиеву (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, успешно прошла операция, проведенная сегодня заслуженному деятелю искусств Азербайджана, композитору Джаванширу Гулиеву.
Как сообщает в понедельник Trend, композитор перенес операцию на головном мозге (ангиография и стентирование) в больнице "Acıbadem" в Турции, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Добавим, что состояние Джаваншира Гулиева ухудшилось во время его визита в Турцию несколько дней назад. Композитору, госпитализированному в больницу Стамбула, была проведена операция на сердце по установке стента. Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении композитора.
15:24
БАКУ /Trend/ - Операция заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Джаваншира Гулиева прошла успешно.
Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила заведующая отделом пропаганды, информации и аналитического анализа Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Василя Вахидгызы.
"Хорошие новости пришли от близких Джаваншира Гулиева, операция прошла успешно, все в порядке", - добавила В.Вахидгызы.
Отметим, что утром 5 февраля Джаванширу Гулиеву, который находился в Турции, стало плохо, и его госпитализировали. По поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева оказывает поддержку в лечении Джаваншира Гулиева.