В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным российским искусствоведом Зельфирой Трегуловой

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным российским искусствоведом, бывшим генеральным директором Российской государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой.

Как сообщает Trend, на вечере присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и директор Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В рамках встречи состоялась презентация книги Зельфиры Трегуловой «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд».

Перед началом мероприятия в интервью АЗЕРТАДЖ автор рассказала, что вдохновило ее на создание этой книги: «Произведения русских и советских художников, хранящиеся в Третьяковской галереи, вдохновили на написание данной книги. На самом деле толчком послужили, как ни странно, пандемия и создание двух фильмов, которые мы сделали вместе с очень известными медийными лицами - актером Константином Хабенским и певцом Сергеем Шнуровым. К этим фильмам добавился очень серьезный цикл подкастов на образовательном ресурсе "Арзамас", в котором я рассказывала о своих самых любимых художниках ХХ века Третьяковской галереи. И в число этих художников попал человек, который очень много для меня значил и значит - великий художник Таир Салахов. Поэтому книга завершается рассказом о его портрете Кара Караева и работе другого выдающегося художника его же поколения Эрика Булатова».

По словам З.Трегуловой, она хотела поделиться своим глубоко личным взглядом. «Я, конечно, искусствовед и профессионал. Но мне хотелось донести это до максимально широкого круга людей какие-то простые, ясные и основные, конечно, но доступные вещи, о которых я много думала. Эта книга, мне кажется, должна побудить человека не бояться вступать в диалог с великим искусством и не бояться начать об этом размышлять», - заключила она.

Открывая мероприятие заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов рассказал о деятельности искусствоведа Зельфиры Трегуловой, которая является организатором множества проектов. «В 2015 году Зельфира Исмаиловна посетила Азербайджанский национальный павильон на Венецианском биеннале, где были представлены произведения художников 60-80-х годов из коллекции Фонда Гейдара Алиева, Азербайджанского национального музея искусств, Музея современного искусства. В тот момент, увидев нашу выставку Зельфира Исмаиловна сказала: «Я должна провести эту выставку в Третьяковской галерее». В 2016 году состоялось открытие выставки «Созвездие Абшерона» в галерее, в которой приняли участие президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Лейла Алиева. После этой выставки «Созвездие Абшерона» демонстрировалось в Санкт-Петербурге».

Затем слово было предоставлено автору книги Зельфире Трегуловой. Она особо подчеркнула, что польщена и счастлива тем, что первый раз за пределами России презентация ее книги проходит именно в Азербайджане, Баку, который она любит и с удовольствием приезжает. «И сегодняшний день не исключение. Нас здесь встретила прекрасная погода. После московских морозов это был подарок судьбы. Прогулка по набережной, живому и яркому городу была просто потрясающей», - поделилась впечатлениями искусствовед.

Она выразила благодарность Лейле Алиевой и Фонду Гейдара Алиева.

Далее Зельфира Трегулова рассказала гостям вечера об идее создания книги «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд».

В завершение мероприятия автор книги ответила на вопросы участников встречи.

Отметим, что в книге «Шедевры Третьяковки. Личный взгляд» описываются знаменитые полотна российских художников XIX и XX веков: Ильи Репина, Михаила Врубеля, Казимира Малевича и других. Автор рассказывает о том, какие картины кажутся ей наиболее значимыми для истории мирового искусства и почему.