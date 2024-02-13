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Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)

Общество Материалы 13 февраля 2024 10:59 (UTC +04:00)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Три стартап-команды Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН) стали победителями программы «Акселерация стартапов» (SAP), реализованной при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Университета Сунгсил, Корейского института развития (KDS) и Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA).

БВШН занимает первое место среди вузов страны по количеству стартапов-победителей.

Две победившие команды состоят из студентов, обучающихся по специальности «Бизнес администрирование», а одна - из студентов, обучающихся по специальности «Химическая инженерия».

Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
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