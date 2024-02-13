В Азербайджане прошли сборы с личным составом Военной дорожной полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялись учебно-методические сборы с группой личного состава Военной дорожной полиции.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На сборах сотрудники военной автоинспекции подразделения Военной полиции и Главного управления Государственной дорожной полиции Управления полиции города Баку обсудили с водителями воинских частей и соответствующими лицами вопросы соблюдения правил дорожного движения, требований приказов об обеспечении безопасности дорожного движения, проверки технического состояния автотранспортных средств воинских частей гарнизона и их использования по назначению, были проведены просветительские беседы о наличии и правильном составлении дорожной документации.

До сведения военнослужащих были доведены требования и указания руководства министерства обороны, даны рекомендации по правильной и качественной организации службы.

На мероприятии также состоялся обмен мнениями по организации совместной деятельности с соответствующими государственными структурами.

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