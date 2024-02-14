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Азербайджан передал Армении тела 173 человек после антитеррористических мероприятий 2023 года (Дополнено)

Общество Материалы 14 февраля 2024 10:42 (UTC +04:00)
Азербайджан передал Армении тела 173 человек после антитеррористических мероприятий 2023 года (Дополнено)

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:22)

БАКУ/Trend/ - После проведенных азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года антитеррористических мероприятий в Карабахе были обнаружены и переданы Армении тела 173 человек.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Следует отметить, что Азербайджанская Республика, руководствуясь нормами международного гуманитарного права и соответствующими положениями трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, при тесном участии российского миротворческого контингента (РМК) и Международного комитета Красного Креста (МККК) оказала всестороннюю помощь армянской стороне в проведении поисковых работ на территориях, где велись военные действия. В результате, после 44-дневной Отечественной войны были найдены и переданы Армении тела 1 713 погибших, после военного конфликта, произошедшего на армяно-азербайджанской условной границе 12-14 сентября 2022 года - 157 тел, а после после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года - тела 173 погибших", - говорится в сообщении Госкомиссии.

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