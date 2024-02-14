Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Общество Материалы 14 февраля 2024 21:16 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, Нихад Мамедли, выступавший в весовой категории 60 кг, победил в финале молдаванина Виктора Чобану и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее Мурад Мамедов (63 кг), Рашад Мамедов (55 кг) завоевали "серебро", а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую медаль. На чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости