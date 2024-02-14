Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, Нихад Мамедли, выступавший в весовой категории 60 кг, победил в финале молдаванина Виктора Чобану и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее Мурад Мамедов (63 кг), Рашад Мамедов (55 кг) завоевали "серебро", а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую медаль. На чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.