Чемпионат Европы: число золотых медалей азербайджанских борцов достигло трех

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, Хасрат Джафаров, выступавший в весовой категории 67 кг, победил в финале россиянина Руслана Бичурина и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее борцы греко-римского стиля Нихад Мамедли (60 кг) и Мурад Мамедов (63 кг) завоевали золотые медали, Рашад Мамедов (55 кг) - серебряную медаль, а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую. На чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.