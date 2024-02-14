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Чемпионат Европы: число золотых медалей азербайджанских борцов достигло трех

Общество Материалы 14 февраля 2024 21:45 (UTC +04:00)
Чемпионат Европы: число золотых медалей азербайджанских борцов достигло трех

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, Хасрат Джафаров, выступавший в весовой категории 67 кг, победил в финале россиянина Руслана Бичурина и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что ранее борцы греко-римского стиля Нихад Мамедли (60 кг) и Мурад Мамедов (63 кг) завоевали золотые медали, Рашад Мамедов (55 кг) - серебряную медаль, а Бека Канделаки (130 кг) - бронзовую. На чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.

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