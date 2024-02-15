Студент Бакинской высшей школы нефти показал самый высокий результат на вступительных экзаменах в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Студент 5-го курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Кахраман Кязымли, обучающийся по специальности «Инженерия автоматизации процессов», показал самый высокий результат (88 баллов) на вступительных экзаменах в магистратуру по русскому отделению.

Кахраман поступил в Бакинскую высшую школу нефти в 2019 году с 678,7 баллами. Он был президентским стипендиатом. Будучи студентом третьего курса, Кахраман обучался в течение одного семестра в Университете Алькала в Испании в рамках программы обмена Erasmus+. В этом году он был выбран для участия в программе «Молодые таланты» SOCAR и в настоящее время проходит стажировку в Департаменте информационных технологий и коммуникаций SOCAR.