В Азербайджане будет разработан порядок осуществления контроля над приаэродромными территориями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях обеспечения безопасности полетов будет разработан порядок осуществления контроля за использованием земельного участка и недвижимости в пределах приаэродромной территории, а также осуществлением экономической и иной деятельности на данной территории.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в указе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "О применении Закона Азербайджанской Республики "Об авиации"".

Кабинет министров Азербайджана в течение 9 месяцев должен разработать порядок осуществления контроля за использованием земельного участка и недвижимости в пределах приаэродромной территории, а также за осуществлением экономической и иной деятельности на данной территории в целях обеспечения безопасности полетов.