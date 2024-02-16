Азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов вышел в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, Магомедхан Магомедов, выступающий в весовой категории 97 кг, в полуфинале победил венгра Владислава Байцаева со счетом 7:2.

17 февраля он поборется за звание дважды чемпиона Европы.

Другие члены сборной Азербайджана Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рахимзаде (65 кг) проиграли в полуфинале и будут участвовать в поединках за бронзовую медаль.

Отметим, что сегодня в поединке за "бронзу" примут участие две представительницы Азербайджана. Элис Манолова (65 кг) встретится с немкой Анной Нюрнбергер, а Биргуль Солтанова — с россиянкой Вероникой Ивановой.