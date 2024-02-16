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Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по борьбе

Общество Материалы 16 февраля 2024 22:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по борьбе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Элис Манолова (весовая категория 65 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе, проходящем в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Trend, она победила немку Анну Нюрнбергер со счетом 2:1 и поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.

Другая представительница сборной Биргюль Солтанова (62 кг) в матче за "бронзу" уступила россиянке Веронике Ивановой со счетом 6:9.

Отметим, что на чемпионате Европы, который продлится до 18 февраля, Азербайджан представляют 25 борцов.

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